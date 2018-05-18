В столице открылся фестиваль летних кинопоказов «Московское небо»

Традиционный летний кинофестиваль «Московское небо» открылся сегодня, 18 мая. Об этом

сообщает

«18 мая на природных территориях стартуют летние показы художественных фильмов «Московское небо». Все кинопоказы будут бесплатными. Цель — популяризация досуга на особо охраняемых природных территориях, здорового образа жизни и активного отдыха, не нарушающего экологический баланс на особо охраняемых природных и озелененных территориях Москвы, формирование экологической культуры и мировоззрения у населения», — говорится в сообщении.

Показы художественных фильмов будут проходить еженедельно с 18 мая по 9 сентября с 21:00 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Тематика фильмов — «Кинематограф ХХ века».

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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