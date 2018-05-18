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В столице открылся фестиваль летних кинопоказов «Московское небо»
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В столице открылся фестиваль летних кинопоказов «Московское небо» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Традиционный летний кинофестиваль «Московское небо» открылся сегодня, 18 мая. Об этом
сообщает
пресс-служба департамента природопользования Москвы.
«18 мая на природных территориях стартуют летние показы художественных фильмов «Московское небо». Все кинопоказы будут бесплатными. Цель — популяризация досуга на особо охраняемых природных территориях, здорового образа жизни и активного отдыха, не нарушающего экологический баланс на особо охраняемых природных и озелененных территориях Москвы, формирование экологической культуры и мировоззрения у населения», — говорится в сообщении.
Показы художественных фильмов будут проходить еженедельно с 18 мая по 9 сентября с 21:00 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Тематика фильмов — «Кинематограф ХХ века».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
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