Карта «Тройка-Подорожник» начнет продаваться в «Сапсанах»

Москвой. Пассажиры «Сапсанов» теперь смогут купить объединенную карту «Тройка-Подорожник» прямо во время поездки, передает пресс-служба РЖД . Услуга будет доступна для поездов, курсирующих между Петербургом

Напомним, картой можно воспользоваться в обеих российских столицах. Стоимость «Тройки-Подорожника» — 850 рублей, а на ее балансе уже будет находиться 600 рублей — по 300 для оплаты проезда в Петербурге

В случае пополнения карты в Петербурге средства зачислятся на электронный счет «Подорожника», а в Москве — на счет «Тройки».