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Карта «Тройка-Подорожник» начнет продаваться в «Сапсанах»
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Карта «Тройка-Подорожник» начнет продаваться в «Сапсанах» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пассажиры «Сапсанов» теперь смогут купить объединенную карту «Тройка-Подорожник» прямо во время поездки, передает пресс-служба РЖД. Услуга будет доступна для поездов, курсирующих между Петербургом и Москвой.
Напомним, картой можно воспользоваться в обеих российских столицах. Стоимость «Тройки-Подорожника» — 850 рублей, а на ее балансе уже будет находиться 600 рублей — по 300 для оплаты проезда в Петербурге
В случае пополнения карты в Петербурге средства зачислятся на электронный счет «Подорожника», а в Москве — на счет «Тройки».
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