С. Собянин: Осенью в Москве высадят 10 тыс. деревьев вместо уничтоженных ураганами

Осенью 2018 г. в Москве будет высажено 10 тыс. деревьев вместо тех, которые были уничтожены ураганами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр».

«В прошлом году ураганы унесли огромное количество деревьев, около 40 тыс., это настоящее бедствие было. В этом году, несмотря на то, что ураган был тоже приличный, количество деревьев, которое погибло, было значительно меньше, а в прошлом году — десятки тысяч. Я дал поручение, чтобы все до единого деревья были восстановлены и причем восстановлены там, где они стояли. Если нельзя по какой-то причине там посадить деревья, посадили в другом месте. Поэтому мы уже осенью прошлого года и весной этого года посадили около 30 тыс. деревьев, еще 10 тыс. посадим осенью», — подчеркнул мэр

По его словам, весь нанесенный природе и экологии Москвы ущерб будет компенсирован.

Он добавил, что все деревья, которые погибли во время урагана в апреле 2018 г., также будут посажены.

«То же самое будет с деревьями, которые погибли во время последнего урагана. Мы также определим места их посадки, заключим контракты и высадим все деревья, необходимые для компенсации. Зеленый фонд Москвы не должен уменьшаться, мы должны компенсировать все, что рушится во время ураганов, старые деревья. И восстанавливаем то, что было вырублено в предыдущие годы: ул. Тверская, Садовое кольцо. Многие, кто не знает историю Москвы, удивляются «Какое Садовое, где сады? Там нет ни одного дерева практически», но сегодня там достаточно много деревьев, дай бог они приживутся и будут украшать наш город», — подытожил С. Собянин.

В результате урагана, обрушившегося на столичный регион 21 апреля 2018 г., согласно информации Депздрава, двое человек погибли и 16 пострадали. Сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены.