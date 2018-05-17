Ещё
Собянин сообщил о сокращении вредных выбросов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин сообщил о сокращении вредных выбросов в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вредные выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.
"Вредные выбросы от общественного транспорта уменьшились в среднем в три раза. Сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что он самый молодой общественный транспорт", — сказал Собянин.
Мэр отметил, что проблема экологии остается одной из важных проблем столицы и напомнил, что для ее решения несколько лет назад практически полностью был обновлен автобусный парк.
"В основном она (экологическая проблема — ред.) создается не промышленными предприятиями, как было в советское время, а автомобилями, в том числе и автобусами. Поэтому мы свой парк автобусов в течение нескольких лет практически полностью заменили на автобусы с двигателями Евро-5, более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах", — сказал Собянин.
РИА Новости: последние новости
Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня Собянин рассказал, когда откроют выделенные полосы для сети "Магистраль" Москвичи смогут посетить бесплатные экскурсии по столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне175
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня24
Российская компания объявила о прекращении работы31
Производители техники готовятся покинуть Россию1075
Россия предъявила претензии Казахстану348
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение