Московский воздух стал чище

Москве количество выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Собянин отметил, что для улучшения экологической ситуации автобусный парк Москвы в течение нескольких лет полностью обновили. Старые автобусы заменили на транспорт с двигателями, которые могут использовать экологическое топливо европейского образца Е5.

«Более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах, и выбросы уменьшились в среднем в три раза от общественного транспорта. И сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что это самый молодой общественный транспорт среди аналогичных городов», — подчеркнул он.

Мэр рассказал, что следующим шагом будет переход на электробусы, которые появятся в столице уже осенью этого года. К 2021 году от обычных автобусов и вовсе планируется отказаться, «чтобы экология Москвы стала еще лучше», пояснил Собянин.