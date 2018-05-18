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Московский воздух стал чище
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Московский воздух стал чище 

Мослента 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве количество выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
Собянин отметил, что для улучшения экологической ситуации автобусный парк Москвы в течение нескольких лет полностью обновили. Старые автобусы заменили на транспорт с двигателями, которые могут использовать экологическое топливо европейского образца Е5.
«Более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах, и выбросы уменьшились в среднем в три раза от общественного транспорта. И сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что это самый молодой общественный транспорт среди аналогичных городов», — подчеркнул он.
Мэр рассказал, что следующим шагом будет переход на электробусы, которые появятся в столице уже осенью этого года. К 2021 году от обычных автобусов и вовсе планируется отказаться, «чтобы экология Москвы стала еще лучше», пояснил Собянин.
В апреле заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первые электробусы в Москве запустят до сентября этого года. Их оснастят современным оборудованием, также в них будет бесплатный Wi-Fi.
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