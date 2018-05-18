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Пассажиры «Сапсанов» Москва-Санкт-Петербург получили возможность купить в пути карту «Тройка-Подорожник»
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Пассажиры «Сапсанов» Москва-Санкт-Петербург получили возможность купить в пути карту «Тройка-Подорожник» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пассажиры поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, получили возможность приобрести в пути следования объединенную транспортную карту «Тройка-Подорожник». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, могут приобрести объединенную транспортную карту «Тройка-Подорожник» в пути следования. Карту можно приобрести у поездной бригады поезда «Сапсан». Стоимость одной транспортной карты — 850 руб. С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Уточняется, что карта работает по принципу предоплаты будущих поездок: на баланс начислено 600 руб., из которых 300 руб. на балансе тарифа «Кошелек» — для оплаты проезда в Москве и 300 руб. — для оплаты проезда в Санкт-Петербурге. На объединенной транспортной карте можно одновременно хранить билеты на электрички АО «Центральная ППК» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Также существует возможность записи билета «Единый», который действует в Москве.
«На карте есть два «Кошелька». Если пополнение или активация онлайн-оплаты происходят в столичном общественном транспорте, деньги зачисляются на электронный кошелек «Тройки», если в петербургском — «Подорожника», — отмечается в сообщении.
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