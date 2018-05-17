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На Москву надвигается грозовой фронт и сильный ветер
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На Москву надвигается грозовой фронт и сильный ветер 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сегодня, 17 мая, стало известно, что на Москву надвигается грозовой фронт и сильный ветер, сообщает «Инфореактор».
По полученным данным, в Москве и Московской области сохранится аномально жарка погода, правда пройдут дожди и грозы. Сообщается об усилении ветра до 10 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть внимательными и осторожными. В частности, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим.
Отмечается, что из-за грозы и высокой вероятности пожаров в столичном регионе МЧС объявил «желтый» уровень погодной опасности.
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