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Более трех тысяч человек очистят берега водоемов Москвы от мусора
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Более трех тысяч человек очистят берега водоемов Москвы от мусора 

Мир24 1 час назад
Свыше трех тысяч человек очистят берега водоемов Москвы от мусора, подготовив их к летнему сезону, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы столичного главка МЧС.
По его словам, подобные мероприятия проводят ежегодно во всех административных округах Москвы.
«Планируется, что в них примет участие более 3 тысяч человек — сотрудники всех подразделений и структур столичного МЧС, департаментов правительства Москвы, представители общественных организаций, студенческого корпуса спасателей, а также социально активные граждане», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что массовая очистка берегов от скопившегося мусора пройдет в Москве 19 мая в рамках всероссийской акции «Чистый берег».
Ранее у водоемов столицы начали устанавливать знаки «Купаться запрещается». У прудов, озер и рек появится 901 предупреждающий знак.
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