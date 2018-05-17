Более трех тысяч человек очистят берега водоемов Москвы от мусора

По его словам, подобные мероприятия проводят ежегодно во всех административных округах Москвы.

«Планируется, что в них примет участие более 3 тысяч человек — сотрудники всех подразделений и структур столичного МЧС, департаментов правительства Москвы , представители общественных организаций, студенческого корпуса спасателей, а также социально активные граждане», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что массовая очистка берегов от скопившегося мусора пройдет в Москве 19 мая в рамках всероссийской акции «Чистый берег».

Ранее у водоемов столицы начали устанавливать знаки «Купаться запрещается». У прудов, озер и рек появится 901 предупреждающий знак.

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