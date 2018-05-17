«Фобос»: Кратковременные дожди возможны в первой половине дня лишь в северных районах Подмосковья

До 13:00 17 мая кратковременные дожди возможны только в северных районах Подмосковья . Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Неустойчивость перемещения зон, в которых и образуются очаги мощных облаков, ливней и гроз, говорит о том, что в первой половине дня, до 12:00-13:00, кратковременные дожди будут возможны лишь в северных районах Московской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили синоптики, температура воздуха к полудню достигнет в центре столицы 22-24 градусов тепла, а в Подмосковье плюс 19-24 градусов.