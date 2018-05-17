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Ночные учения в метро: спасатели эвакуировали пассажиров поезда
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Ночные учения в метро: спасатели эвакуировали пассажиров поезда 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
В новосибирском метрополитене прошли ночные учения — пассажиров эвакуировали из сломавшегося и загоревшегося поезда.
Учения проходили на станции метро «Маршала Покрышкина».
«Отрабатывалось взаимодействие городских аварийно-спасательных служб, их оперативное развёртывание и готовность к работе, практические навыки по эвакуации людей со станции метрополитена.
Служба радиационного и химического контроля проверила территорию станции, платформу и пути эвакуации пострадавших на предмет наличия угарного газа.
Все службы справились с поставленными задачами», — сообщается в официально группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в соцсети «ВКонтакте».
«Первыми в зону ЧС были отправлены пожарные. Их первостепенной задачей была разведка и устранение возможного очага возгорания», — описывают ситуации спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
Эвакуируя пострадавших осуществлялась «по цепочке»: пожарные передавали пострадавших спасателям, а они, в свою очередь — врачам территориального центра медицины катастроф. Всем находившимся в аварийном вагоне людям, была оказана своевременная помощь.
Из-за ночных учений в метро на несколько часов перекрывалось движение на участке улицы Ольги Жилиной возле станции метро «Маршала Покрышкина»: дорогу перекрыли пожарными машинами.
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