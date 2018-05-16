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Власти Москвы выставили на торги старинное здание на Маяковке
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Власти Москвы выставили на торги старинное здание на Маяковке 

Мир24 1 час назад
Московские власти выставили на аукцион старинное здание у метро «Маяковская». Об этом сказано в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
Речь идет о двухэтажном нежилом кирпичном здании площадью около 240 квадратных метров 1860 года постройки. Объект расположен по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, 22, строение 2.
Как отмечается, начальная стоимость здания составляет 55,4 млн рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 июня. Торги продлятся до 27 июня.
Недавно в столице на аукцион были выставлены часть нежилого здания в Стромынском переулке (метро «Сокольники») и палаты Гурьевых (историческая усадьба XVII — XVIII веков) в Потаповском переулке (метро «Чистые пруды»).
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