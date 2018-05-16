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Новый торговый центр могут возвести в Некрасовке
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Новый торговый центр могут возвести в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Торговый центр могут построить в Некрасовке по адресу: 2-я Вольская улица, владение 32, корпус 5, строения 5-6.
На сегодняшний день на данном участке расположены объекты тепличного хозяйства ЗАО «Совхоз имени М. Горького», которые планируется снести. После сноса на освободившейся площадке предполагается построить здание общей площадью 45 тысяч квадратных метров для размещения торгового центра.
Решение о внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки Москвы было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под председательством мэра города Сергея Собянина. При этом проект изменений в правила землепользования и застройки Москвы будет вынесен на публичные слушания.
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