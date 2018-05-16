Новый торговый центр могут возвести в Некрасовке

Торговый центр могут построить в Некрасовке по адресу: 2-я Вольская улица, владение 32, корпус 5, строения 5-6.

На сегодняшний день на данном участке расположены объекты тепличного хозяйства ЗАО «Совхоз имени М. Горького», которые планируется снести. После сноса на освободившейся площадке предполагается построить здание общей площадью 45 тысяч квадратных метров для размещения торгового центра.