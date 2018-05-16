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«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
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Сергей Собянин пригасил жителей и гостей столицы посетить «Ледяную пещеру» в Зарядье 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригасил жителей и гостей столицы посетить «Ледяную пещеру», которая откроется вечером в четверг, 17 мая, в Зарядье. Свое обращение к горожанам столичный мэр опубликовал в официальном Twitter-аккаунте.
Глава города отметил, что пещера олицетворяет частицу русского Севера в Москве. Сергей Собянин также подчеркнул, что она выглядит сказочно, но в строении не следует находиться больше 15 минут, так как мороз она по-настоящему.
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