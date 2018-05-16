«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»

Завтра вечером открывается "Ледяная пещера" в #Зарядье — частица русского Севера в Москве. Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему. pic.twitter.com/z9Duoe2xg1— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 мая 2018 г.

Глава города отметил, что пещера олицетворяет частицу русского Севера в Москве. Сергей Собянин также подчеркнул, что она выглядит сказочно, но в строении не следует находиться больше 15 минут, так как мороз она по-настоящему.