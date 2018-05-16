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Москва выставила на торги старинное здание на «Маяковской»
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Москва выставила на торги старинное здание на «Маяковской» 

РИА Недвижимость 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставили на аукцион старинное здание у метро «Маяковская», говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
Это двухэтажное нежилое кирпичное здание площадью около 240 квадратных метров 1860 года постройки. Оно располагается по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, 22, строение 2, уточняется в пресс-релизе.
Начальная стоимость объекта — 55,4 миллиона рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 июня, добавляется в сообщении.
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