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В столице увеличилась концентрация сероводорода
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В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Повышенное содержание сероводорода зафиксировано утром 16 мая в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в "Мосэкомониторинге" в среду.
"Сероводород: в отдельных районах города в утренние часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
В "Мосэкомониторинге" пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
По состоянию на 9.00 мск максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Отмечается, что 17 мая метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
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