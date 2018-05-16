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Улицу Оршанская и улицу Ярцевская на западе Москвы соединит дорога
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Улицу Оршанская и улицу Ярцевская на западе Москвы соединит дорога 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Улицу Оршанская и улицу Ярцевская на западе Москвы соединит дорога длиной 800 метров, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила предварительные параметры проекта планировки территории линейного объекта — участка улично-дорожной сети проездов 6297, 6298 от улицы Оршанская до улицы Ярцевская (ЗАО)", — отмечается в пресс-релизе.
Протяженность проезжей части составит порядка 800 метров, а ее ширина — 7 метров. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, сообщается в нем.
Строительство новой дороги позволит обслуживать прилегающую к данной территории застройку, в частности, проектируемую детскую поликлинику на 320 посещений в смену, добавляется в материалах.
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