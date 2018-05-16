Московское управление МЧС предупредило об ухудшении видимости на дорогах

Туманная дымка сохраниться в некоторых районах столицы до утра 16 мая.

Столичные спасатели призывают автомобилистов в ближайшие часы быть предельно внимательными на дорогах, так как в некоторых районах города видимость из-за тумана существенно снизится.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет , в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения, — сообщили в столичном управлении МЧС

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м. Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 мая 2018 г.