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Московское управление МЧС предупредило об ухудшении видимости на дорогах
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Московское управление МЧС предупредило об ухудшении видимости на дорогах 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Туманная дымка сохраниться в некоторых районах столицы до утра 16 мая.
Столичные спасатели призывают автомобилистов в ближайшие часы быть предельно внимательными на дорогах, так как в некоторых районах города видимость из-за тумана существенно снизится.
— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения, — сообщили в столичном управлении МЧС.
Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м. Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 мая 2018 г.
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