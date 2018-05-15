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А. Кульбачевский вместе с волонтерами «МосЭко» посадил новые деревья около школы на севере Москвы
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А. Кульбачевский вместе с волонтерами «МосЭко» посадил новые деревья около школы на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский вместе с активистами движения «МосЭко» посадил шесть новых деревьев и более 40 кустарников на территории школы №1384 в районе Сокол. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В связи с тем, что 2018 г. объявлен в РФ Годом волонтера, мы с нашим волонтерским движением «МосЭко» договорились о совместном мероприятии в рамках акции «Миллион деревьев». Это праздник и для школьников, которые вышли сегодня нам помогать. Здесь, во дворе школы, мы высадили шесть деревьев — это каштаны и туи — и 46 кустарников — спирею, можжевельник, пузыреплодник и лапчатку», — сказал А. Кульбачевский.
В свою очередь, координатор движения Михаил Антонов также отметил важность акции.
«Сегодня люди готовы тратить свое время и содействовать решению экологических задач нашего города. При том, что посадка дерева — это сложная и кропотливая работа. Поэтому посадка дерева стоит в одном ряду с такими делами, как постройка дома и воспитание сына», — сказал активист.
Посадки деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» в 2018 г. стартовали 21 апреля. Всего в весенний период будет высажено в рамках акции около 4,5 тыс. деревьев и более 182 тыс. кустарников. Деревья и кустарники высаживают на территориях социальных объектов и на дворовых территориях (по итогам голосования на портале «Активный гражданин»).
Акция «Миллион деревьев» — программа озеленения в столице, которая стартовала осенью 2013 г. по инициативе мэра Сергея Собянина. За все годы в рамках акции высажено более 2 млн деревьев.
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