А. Кульбачевский вместе с волонтерами «МосЭко» посадил новые деревья около школы на севере Москвы

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский вместе с активистами движения «МосЭко» посадил шесть новых деревьев и более 40 кустарников на территории школы №1384 в районе Сокол. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В связи с тем, что 2018 г. объявлен в РФ Годом волонтера, мы с нашим волонтерским движением «МосЭко» договорились о совместном мероприятии в рамках акции «Миллион деревьев». Это праздник и для школьников, которые вышли сегодня нам помогать. Здесь, во дворе школы, мы высадили шесть деревьев — это каштаны и туи — и 46 кустарников — спирею, можжевельник, пузыреплодник и лапчатку», — сказал А. Кульбачевский.

В свою очередь, координатор движения Михаил Антонов также отметил важность акции.

«Сегодня люди готовы тратить свое время и содействовать решению экологических задач нашего города. При том, что посадка дерева — это сложная и кропотливая работа. Поэтому посадка дерева стоит в одном ряду с такими делами, как постройка дома и воспитание сына», — сказал активист.

Посадки деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» в 2018 г. стартовали 21 апреля. Всего в весенний период будет высажено в рамках акции около 4,5 тыс. деревьев и более 182 тыс. кустарников. Деревья и кустарники высаживают на территориях социальных объектов и на дворовых территориях (по итогам голосования на портале «Активный гражданин»).