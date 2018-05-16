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В Москве в ближайшие часы ожидается туман
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В Москве в ближайшие часы ожидается туман 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают об ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
МЧС рекомендует проявлять внимательность за рулем и соблюдать скоростной режим.
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