В Москве в ближайшие часы ожидается туман 

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают об ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
МЧС рекомендует проявлять внимательность за рулем и соблюдать скоростной режим.