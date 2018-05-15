В КЧР провели благоустройство парка площадью 1,5 тыс. кв. метров

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии провели ремонт и озеленение парка отдыха площадью около 1,5 тысяч квадратных метров. Работы проводились в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, объявленного в республике.

В парке, расположенном в селе Счастливом, отреставрировали памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, отремонтировали скамейки, поставили урны, установили систему освещения, провели масштабное озеленение территории, сообщается на сайте главы и правительства КЧР.

Вся работа по благоустройству проводилась с участием местных жителей.

Всего в республике до 2022 года планируется благоустроить около 1 тысячи дворов и 150 общественных мест.