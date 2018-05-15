Ещё
В КЧР провели благоустройство парка площадью 1,5 тыс. кв. метров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КЧР провели благоустройство парка площадью 1,5 тыс. кв. метров 

«Это Кавказ» 25 минут назад
В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии провели ремонт и озеленение парка отдыха площадью около 1,5 тысяч квадратных метров. Работы проводились в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, объявленного в республике.
В парке, расположенном в селе Счастливом, отреставрировали памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, отремонтировали скамейки, поставили урны, установили систему освещения, провели масштабное озеленение территории, сообщается на сайте главы и правительства КЧР.
Вся работа по благоустройству проводилась с участием местных жителей.
Всего в республике до 2022 года планируется благоустроить около 1 тысячи дворов и 150 общественных мест.
«Это Кавказ»: последние новости
Скончался основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский В Чечне после масштабного благоустройства открыли город Шали На Лермонтовской конференции в Пятигорске прочитали «Парус» на японском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу312
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко169
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста932
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку79
Следующий удар России, чудо на Крымском мосту и другие события дня4
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение