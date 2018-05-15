Москва выделит 2,4 млрд руб за три года на благоустройство дачных поселков

МОСКВА , 15 мая — РИА Недвижимость. Москва выделит 2,4 миллиарда рублей на благоустройство дачных поселков москвичей в Подмосковье и на присоединенных территориях столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

Как уточняется в нем, в 2018 году на эти цели из бюджета столицы выделено 511,7 миллиона рублей, в 2019-м планируется предоставить 805 миллионов рублей, в 2020-м — 1,1 миллиарда рублей.

В частности, в текущем году для дачных поселков планируется построить около 6 километров подъездных дорог, 12 километров линий электропередачи и плотину, сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, Москва и область договорились подписать соглашение о развитии инфраструктуры дачных поселков.