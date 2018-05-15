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Москва выделит 2,4 млрд руб за три года на благоустройство дачных поселков
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Москва выделит 2,4 млрд руб за три года на благоустройство дачных поселков 

РИА Недвижимость 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 мая — РИА Недвижимость. Москва выделит 2,4 миллиарда рублей на благоустройство дачных поселков москвичей в Подмосковье и на присоединенных территориях столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
Как уточняется в нем, в 2018 году на эти цели из бюджета столицы выделено 511,7 миллиона рублей, в 2019-м планируется предоставить 805 миллионов рублей, в 2020-м — 1,1 миллиарда рублей.
В частности, в текущем году для дачных поселков планируется построить около 6 километров подъездных дорог, 12 километров линий электропередачи и плотину, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, Москва и область договорились подписать соглашение о развитии инфраструктуры дачных поселков.
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