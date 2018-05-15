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Названы московские районы у метро с самым дешевым съемным жильем
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Названы московские районы у метро с самым дешевым съемным жильем 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В число районов у метро, где зафиксированы минимальные по Москве ставки аренды жилья, вошли локации рядом со станциями пяти линий подземки. Все район находятся за пределами МКАД. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир», поступивших 15 мая в редакцию «Дома».
В мае 2018 года в большинстве районов столицы снять квартиру оказалось дешевле, чем в ноябре 2017-го. Самые низкие цены на аренду жилья при этом отмечаются у станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Средняя ставка аренды одно-, двух-, трех— и многокомнатных квартир в этой локации, без учета элитного сегмента, составляет 30,46 тысячи рублей.
На втором и третьем местах рейтинга оказались станции Сокольнической линии, расположенные в Новой Москве, — «Саларьево» и «Румянцево». Средние арендные ставки здесь составляет 31,14 и 32,48 тысячи рублей соответственно.
Позиции с четвертой по шестую занимают три станции Бутовской линии метро — «Бунинская аллея», «Улица Горчакова» и «Бульвар генерала Ушакова». Средние ставки аренды здесь находятся в пределах 32,54-32,75 тысячи рублей в месяц.
В десятку станций вошли также «Новокосино» (Калининская линия), «Улица Скобелевская» (Бутовская линия), «Лермонтовский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия) и «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия). Снять квартиру в этих локациях можно по ставке от 32,9 до 34 тысяч рублей в месяц.
Согласно ранее опубликованным данным компании «Инком-Недвижимость», по итогам апреля 2018 года максимальная ставки аренды жилья в Москве составила 650 тысяч рублей в месяц. По такой цене сдавалась квартира площадью 215 квадратных метров, расположенная в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская».
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