Движение ограничили на севере Москвы в связи с инженерными работами

Из-за реконструкции инженерных сетей на улицах в Северном административном округе Москвы летом и осенью будут периодически ограничивать движение, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в САО. Участок 1: Старый Зыковский проезд в районе дома 22, корпус 2 до Красноармейской улицы с 14 мая по 30 июня. Участок 2: улица Пилота Нестерова от дома 11 до дома 9А в период с 31 мая по 20 июля. Участок 3: Эльдорадовский переулок от дома 10, корпус 1 по Красноармейской улице до дома 4 с 9 июля по 25 августа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, перекроят часть улицы Степана Супруна от дома 11, корпус 10 до Красноармейской улицы, дом 7, строение 1. На этом участке ограничения будут действовать с 1 по 25 августа.

Движение ограничат по одной полосе круглосуточно, на некоторых участках перекрытие будет частичным, а где-то организуют временные уширения.