МЧС предупреждает о грозе, надвигающейся на Москву и Подмосковье

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в ближайшие часы в столице и области ожидается гроза с ветром до 15 метров в секунду.

"По информации Росгидромета, в ближайшие часы в городе ожидается гроза, а при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Столичные спасатели предупреждают о правилах безопасности на улице во время грозы: в непогоду нельзя находиться у водоемов и рыбачить, парковать автомобили под деревьями. Пешеходам следует соблюдать осторожность и обходить деревья и шаткие конструкции.