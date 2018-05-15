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МЧС предупреждает о грозе, надвигающейся на Москву и Подмосковье
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МЧС предупреждает о грозе, надвигающейся на Москву и Подмосковье 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в ближайшие часы в столице и области ожидается гроза с ветром до 15 метров в секунду.
"По информации Росгидромета, в ближайшие часы в городе ожидается гроза, а при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
Столичные спасатели предупреждают о правилах безопасности на улице во время грозы: в непогоду нельзя находиться у водоемов и рыбачить, парковать автомобили под деревьями. Пешеходам следует соблюдать осторожность и обходить деревья и шаткие конструкции.
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