Ещё
МЧС предупреждает о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупреждает о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы 

Авторадио 33 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В отдельных районах ожидается град. МЧС призывает москвичей и гостей столицы быть осторожными и внимательными. На завтра Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за грозы.
Авторадио: последние новости
Москвичи смогут посетить бесплатные экскурсии по историческим районам города В московском метро появятся плакаты с информацией о кражах и ограблениях В столице стартовала ежегодная акция «На работу на велосипеде»
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрипаля выписали из больницы80
«Пусть говорят» грозит закрытие164
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»68
«30 минут — и он над Америкой»56
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту204
Видео
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:37
Автокран грохнулся в Лену, спуская судно
Происшествия
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
00:48
«30 минут — и он над Америкой»
Оружие Армия
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение