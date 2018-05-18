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МЧС предупреждает о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы
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МЧС предупреждает о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы
Авторадио
33 минуты назад
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Фото:
АиФ Кузбасс
В отдельных районах ожидается град.
МЧС
призывает москвичей и гостей столицы быть осторожными и внимательными. На завтра Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за грозы.
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