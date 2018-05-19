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МЧС предупреждает москвичей о грозе с дождем и сильном ветре
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Дожди с грозами продолжатся в субботу 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Ветер до 12–17 метров в секунду, гроза, дождь и град — такая погода сохранится в Москве в пятницу до конца дня, а также в субботу.
Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает москвичей и гостей столицы о возможном повреждении линий электропередачи, уличных конструкций и кровель, падении веток. Также прогнозируется затруднение движения транспорта, возможно подтопление на дорогах. Специалисты призывают горожан быть осторожными и внимательными.
В случае происшествий следует звонить по телефонам: 101; +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве).
При обнаружении скопления воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.
Куда жаловаться на подтопления и другие последствия непогоды
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