МЧС предупреждает москвичей о грозе с дождем и сильном ветре

Дожди с грозами продолжатся в субботу

Ветер до 12–17 метров в секунду, гроза, дождь и град — такая погода сохранится в Москве в пятницу до конца дня, а также в субботу.

Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает москвичей и гостей столицы о возможном повреждении линий электропередачи, уличных конструкций и кровель, падении веток. Также прогнозируется затруднение движения транспорта, возможно подтопление на дорогах. Специалисты призывают горожан быть осторожными и внимательными.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 101; +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве).

При обнаружении скопления воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Куда жаловаться на подтопления и другие последствия непогоды