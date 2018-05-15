Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке

Пирожки испекла подмосковная пенсионерка Нина Шерстенева, которая долгие годы работала в реутовской школе № 3. Выйдя на пенсию она научила знакомую Анну Бабалову своим фирменным рецептам и теперь они вместе готовят выпечку.

Совместную поездку в Сергиево-Посадский район Андрей Воробьев и Сергей Собянин начали с Ярославского вокзала. В 14:08 их электричка прибудет в пункт назначения. Воробьева и Собянина встретит встретит глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев и зампредседателя Московской областной думы Никита Чаплин

Вместе они на автобусе доедут до СНТ «Северянин», где встретятся с местными жителями и дачниками. Садовое некоммерческое товарищество «Северянин» — одно из старейших, в 2017 году ему исполнилось 60 лет, оно было создано Кировским райсоветом Москвы.