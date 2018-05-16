Ещё
Детские рисунки украсили главную аллею в парке «Красная Пресня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детские рисунки украсили главную аллею в парке «Красная Пресня» 

Управа Пресненского района города Москвы 16 мая 2018
Фото: На Пресне
Их разместили в зоне отдыха 15 мая.
Авторы работ — ребята из детских домов Москвы. На каждом из рисунков ребята оставили свои пожелания и послания. Кстати, некоторые работы подписаны на английском языке.
На официальной странице учреждения в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что юные художники нарисовали то, что их особенно вдохновляет. Так, они изобразили дома, животных, пейзажей и цветы.
Отметим, что рисунки собрали представители фонда «Путь детства».
Увидеть работы детей можно по адресу: улица Мантулинская, дом 5.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Фестиваль «Рыбная неделя» стартует в столице Москвичи выберут программу Дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания Ежегодный «Московский велопарад» пройдет в столице
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены подробности гибели комбата Мамая280
ЕС пошел против доллара126
Сергей Мавроди «воскрес»80
Бузова жестко высказалась в адрес Самойловой49
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост28
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение