Детские рисунки украсили главную аллею в парке «Красная Пресня»

Их разместили в зоне отдыха 15 мая.

Авторы работ — ребята из детских домов Москвы . На каждом из рисунков ребята оставили свои пожелания и послания. Кстати, некоторые работы подписаны на английском языке.

На официальной странице учреждения в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что юные художники нарисовали то, что их особенно вдохновляет. Так, они изобразили дома, животных, пейзажей и цветы.

Отметим, что рисунки собрали представители фонда «Путь детства».

Увидеть работы детей можно по адресу: улица Мантулинская, дом 5.