В Тамбове изменятся маршруты движения автобусов во время детского парада

Во время репетиции и проведения парада детских организаций 17 и 19 мая в Тамбове изменятся маршруты движения автобусов, сообщили в мэрии.

Во время репетиции мероприятий, посвященных Дню детских организаций, 17 мая с 8.45 до 11.00 будет закрыто движение по пл Ленина. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Комсомольской. Площади будут ехать в объезд по улицам К. Маркса и Студенецкая набережная.

Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать площадь Ленина по ул. К. Маркса и Кронштадтской.

19 мая с 8.00 до 10.00 будет перекрыта площади Ленина и часть улицы Интернациональной. Транспорт, курсирующий по улице Интернациональной в сторону Комсомольской площади, будет объезжать по улицам: Пролетарской, Октябрьской, К. Маркса, Студенецкая набережная. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать по улицам Базарной и Кронштадтской.

19 мая с 10.00 до 12.00 перекроют движение по площади Ленина и улице Советской. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Комсомольской площади, будут ехать в объезд по улицам Пролетарской, Октябрьской, К. Маркса, Студенецкая набережная. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать Ленинскую площадь по улицам Базарнаяя и Кронштадтская.

Автобусы, курсирующие по улице Советской, будут следовать в объезд по улицам: Советская, Кронштадтская, Базарная, Интернациональная, Пролетарская (Красная), Октябрьская, К. Маркса, Студенецкая набережная.