Ещё
В Тамбове изменятся маршруты движения автобусов во время детского парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье

В Тамбове изменятся маршруты движения автобусов во время детского парада 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во время репетиции и проведения парада детских организаций 17 и 19 мая в Тамбове изменятся маршруты движения автобусов, сообщили в мэрии.
Во время репетиции мероприятий, посвященных Дню детских организаций, 17 мая с 8.45 до 11.00 будет закрыто движение по пл Ленина. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Комсомольской. Площади будут ехать в объезд по улицам К. Маркса и Студенецкая набережная.
Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать площадь Ленина по ул. К. Маркса и Кронштадтской.
19 мая с 8.00 до 10.00 будет перекрыта площади Ленина и часть улицы Интернациональной. Транспорт, курсирующий по улице Интернациональной в сторону Комсомольской площади, будет объезжать по улицам: Пролетарской, Октябрьской, К. Маркса, Студенецкая набережная. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать по улицам Базарной и Кронштадтской.
19 мая с 10.00 до 12.00 перекроют движение по площади Ленина и улице Советской. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Комсомольской площади, будут ехать в объезд по улицам Пролетарской, Октябрьской, К. Маркса, Студенецкая набережная. Маршруты, следующие по улице Интернациональной в сторону Динамо, будут объезжать Ленинскую площадь по улицам Базарнаяя и Кронштадтская.
Автобусы, курсирующие по улице Советской, будут следовать в объезд по улицам: Советская, Кронштадтская, Базарная, Интернациональная, Пролетарская (Красная), Октябрьская, К. Маркса, Студенецкая набережная.
АиФ: последние новости
Центра Орла перекроют 18 и 20 мая Коммунальная авария оставила без воды Коминтерновский район Воронежа Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Москва направила Киеву две ноты94
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза258
В заброшенном морге Москвы нашли останки18
Стегавших москвичей казаков выпороли89
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение