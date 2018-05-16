Центр Тамбова перекроют из-за конференции

16 мая в Тамбове снова перекроют центр, сообщила пресс-служба мэрии.

Во время проведения конференции «Безопасные дороги — безопасная жизнь» с 18.00 15 мая и до окончания мероприятия 16 мая будет запрещена остановка транспорта по четной стороне улицы Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до дома №16»А» по улице Интернациональной и по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области , на участке от улицы Интернациональной до дома №16«Б» по улице Интернациональной.

С 7.00 16 мая и до окончания мероприятия также будет запрещено движение транспорта по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома №16«Б» по улице Интернациональной.