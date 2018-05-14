Итальянский фестиваль пройдет в столице 5-7 июля

На фестиваль приедут кинематографисты и музыканты из Италии

Фестиваль откроется в саду "Эрмитаж" 5 июля. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил «ВМ» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

— Я сформировал бумаги, и 5-7 июля будет проходить итальянский фестиваль в парке «Эрмитаж» и в «Музеоне», — сказал Евгений Герасимов. — Приедет большая итальянская делегация, и кинематографисты, и музыканты.

В прошлом году большой фестиваль Италии прошел с 22 по 23 июля в саду «Эрмитаж». Мероприятие познакомило москвичей с историей и культурой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музыкальные приключения, гастрономические изыски и международные конкурсы: из чего состоят городские фестивали