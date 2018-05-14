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Итальянский фестиваль пройдет в столице 5-7 июля
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Итальянский фестиваль пройдет в столице 5-7 июля 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На фестиваль приедут кинематографисты и музыканты из Италии.
Фестиваль откроется в саду "Эрмитаж" 5 июля. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил «ВМ» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
— Я сформировал бумаги, и 5-7 июля будет проходить итальянский фестиваль в парке «Эрмитаж» и в «Музеоне», — сказал Евгений Герасимов. — Приедет большая итальянская делегация, и кинематографисты, и музыканты.
По его словам, на мероприятие также приедут руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев и другие.
В прошлом году большой фестиваль Италии прошел с 22 по 23 июля в саду «Эрмитаж». Мероприятие познакомило москвичей с историей и культурой страны.
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