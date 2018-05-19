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МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре
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МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: black_panamera/instagram.com
Сотрудники МЧС предупредили, что в ближайшие один-два часа в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем и сильный ветер, передает РИА «Новости».
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня 19 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
МЧС призывает москвичей быть осторожными.
Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, что в субботу, 19 мая, в Москве ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков.
По данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.
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