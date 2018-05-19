МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромета , в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня 19 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС призывает москвичей быть осторожными.

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, что в субботу, 19 мая, в Москве ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков.