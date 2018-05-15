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МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы
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МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
МЧС России опубликовало в твиттере предупреждение о грозе, ливнях и сильном ветре в Москве.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета в ближайшие часы, 15 мая, в городе Москве ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с" — говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.
Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что период тихой летней погоды окончен и москвичей ждут жара и грозы.
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