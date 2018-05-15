МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы

МЧС России опубликовало в твиттере предупреждение о грозе, ливнях и сильном ветре в Москве

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета в ближайшие часы, 15 мая, в городе Москве ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с" — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.

Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.