Итоги конкурса на создание концепций пяти экспериментальных площадок реновации могут подвести в сентябре

Сергей Кузнецов. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы

«Тема реально непростая, сейчас институты, которые занимаются проектами планировки, с финалистами так или иначе взаимодействуют по всем площадкам, эта экспертная работа еще какое-то время продлится. Я бы сейчас назвал оптимистично -сентябрь. Реновация не будет проектом безымянным, будет иметь своих авторов, и мы будем работать с лучшими архитекторами и лучшими практиками — это точно», — сказал С. Кузнецов.