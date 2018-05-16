Итоги конкурса на создание концепций пяти экспериментальных площадок реновации могут подвести в сентябре 

Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Тема реально непростая, сейчас институты, которые занимаются проектами планировки, с финалистами так или иначе взаимодействуют по всем площадкам, эта экспертная работа еще какое-то время продлится. Я бы сейчас назвал оптимистично -сентябрь. Реновация не будет проектом безымянным, будет иметь своих авторов, и мы будем работать с лучшими архитекторами и лучшими практиками — это точно», — сказал С. Кузнецов.
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы запустил конкурс 25 апреля 2017 г. по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Конкурс проходит на пяти площадках реновации, среди которых квартал: 115, 116, 121 района Кузьминки (ЮВАО), площадь участка — 109,6 га, (86 домов под реновацию), мкр-н: 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский (САО), площадь участка — 133,3 га, (75 домов под реновацию), квартал: 2А, 2Б района Царицыно (ЮАО), площадь участка — 106,4 га, (70 домов под реновацию), квартал: 32-33, 34-35 района Проспект Вернадского (ЗАО), площадь участка — 126,4 га, (58 домов под реновацию), квартал: 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники (СЗАО), площадь участка — 125,9 га, (78 домов под реновацию).