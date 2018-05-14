Дом актеров МХАТ отреставрируют

Дом актеров МХАТ в центре столицы отреставрируют

Дом, в котором жил театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко в 1930–1940 году, отреставрирует победитель конкурса, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Подрядчику предстоит отреставрировать стены фасадов, гранитную облицовку, белокаменный портал, крыльцо, барельефы и терразитовую штукатурку. Также ему нужно воссоздать монументальную живопись.

На все работы отводится не более пяти месяцев с даты заключения контракта. Начальная стоимость контракта составила 15,3 миллиона рублей.

Жилое 13-этажное кирпичное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров расположено в Глинищевском переулке, дом 5/7. Оно сочетает в себе элементы конструктивизма и триумфальный стиль сталинского ампира.

Дом актеров МХАТ возвели в 1935–1938 годах. Строилось здание для жилищно-строительного кооперативного товарищества МХАТа СССР имени М. Горького. Его заселили актеры знаменитых театров, в одну из квартир въехал режиссер театра Владимир Немирович-Данченко.