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Дом актеров МХАТ отреставрируют
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Дом актеров МХАТ в центре столицы отреставрируют 

Москва24 22 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом, в котором жил театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко в 1930–1940 году, отреставрирует победитель конкурса, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Подрядчику предстоит отреставрировать стены фасадов, гранитную облицовку, белокаменный портал, крыльцо, барельефы и терразитовую штукатурку. Также ему нужно воссоздать монументальную живопись.
На все работы отводится не более пяти месяцев с даты заключения контракта. Начальная стоимость контракта составила 15,3 миллиона рублей.
Жилое 13-этажное кирпичное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров расположено в Глинищевском переулке, дом 5/7. Оно сочетает в себе элементы конструктивизма и триумфальный стиль сталинского ампира.
Дом актеров МХАТ возвели в 1935–1938 годах. Строилось здание для жилищно-строительного кооперативного товарищества МХАТа СССР имени М. Горького. Его заселили актеры знаменитых театров, в одну из квартир въехал режиссер театра Владимир Немирович-Данченко.
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