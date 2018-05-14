Детеныши кошачьего лемура родились в зоопарке

Детеныши кошачьего лемура родились в московском зоопарке

Детеныши кошачьего лемура родились в московском зоопарке, сейчас они обитают на его новой территории возле павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке появились на свет детеныши кошачьего лемура… сейчас детенышам чуть больше месяца. Их вес не превышает 90 граммов", — говорится в сообщении.

Как сообщается, новорожденные станут участниками Европейской программы по сохранению популяции кошачьих лемуров в неволе. По словам генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, подросшие зверьки могут быть переданы в другие зоопарки России и Европы. Она также отметила, что пока детеныши питаются только молоком матери, на взрослую пищу они будут переходить примерно через месяц.

В справке, опубликованной на сайте, указано, что кошачьи лемуры, обитающие в природе только на юге и юго-западе Мадагаскара , занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. А по данным Международного союза охраны природы, зверьки уже находятся под угрозой исчезновения.