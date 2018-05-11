Ещё
В Москве объявили желтый уровень опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности 

ТВ Центр 13 часов назад
Фото: ТВ Центр
Желтый уровень опасности объявлен 11-12 мая в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным метеорологов, на территории региона ожидается высокая пожароопасность.
В Москве в субботу ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют северный и северо-восточный ветер от пяти до десяти метров в секунду.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТВ Центр: последние новости
Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году Собянин пригласил москвичей на акцию "День без турникета" Московский Кремль перейдет на летний режим работы
Комментарии114  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру43
В НАТО заявили о возрождении российской армии303
Россия подсчитала затраты на Самойлову22
У Ирины Шейк выпали бока из платья13
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ639
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение