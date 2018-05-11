В Москве объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности объявлен 11-12 мая в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, на территории региона ожидается высокая пожароопасность.

В Москве в субботу ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют северный и северо-восточный ветер от пяти до десяти метров в секунду.