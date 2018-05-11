Ещё
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможности пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможности пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Желтый — погода потенциально опасна", — отмечается на сайте Гидрометцентра.
В пятницу, 11 мая, синоптики также прогнозируют сильный ветер.
По данным синоптиков, в субботу, 12 мая, температура может подняться до +24°С.
Ранее сообщалось, что в Москве в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0°С.
"В столице на метеостанции ВДНХ в 15.00 [9 мая] термометр показывал лишь 17,8°С тепла, тогда как накануне было на 5-6°С теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0°С, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2°С", — говорится в сообщении агентства «Москва».
Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.
Газета.Ru: последние новости
Путин поздравил россиян с Днем Победы Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в День Победы В Москве ограничат движение из-за проведения мотофестиваля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сажать в России будут по новой статье262
Умерла Мария Шверубович21
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1046
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы60
Агутин предложил закрыть «Голос» на время18
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение