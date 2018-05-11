Ещё
Станция метро «Внуково» может появиться рядом с одноименным аэропортом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен

Станция метро «Внуково» может появиться рядом с одноименным аэропортом 

Говорит Москва 2 часа назад
АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.
По словам заммэра, в настоящее время осуществляется подбор площадки для строительства.
«Одна из них находится всего в 600-800 метрах от территории аэропорта, то есть фактически в пешей доступности», — сказал Марат Хуснуллин.
Проект планировки территории, куда протянется Калининско-Солнцевская линия метро до аэропорта Внуково, планируется утвердить в 2019 году.
Жёлтую ветку могут продлить от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная. На отрезке протяжённостью порядка 5,5 км планируется возвести две станции.
Напомним, летом 2018 году планируется ввести в эксплуатацию участок жёлтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки». На сегодняшний день все станции находятся в высокой степени готовности.
Говорит Москва: последние новости
В Москве появятся фотобудки в виде футбольного мяча Москву перекроют для автотранспорта за день до начала чемпионата мира Власти Москвы пообещали открыть станцию метро «Нижняя Масловка» в декабре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен160
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»
Познер разочаровался в СПЧ108
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии198
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив220
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение