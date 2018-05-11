Станция метро «Внуково» может появиться рядом с одноименным аэропортом

АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.

По словам заммэра, в настоящее время осуществляется подбор площадки для строительства.

«Одна из них находится всего в 600-800 метрах от территории аэропорта, то есть фактически в пешей доступности», — сказал Марат Хуснуллин

Проект планировки территории, куда протянется Калининско-Солнцевская линия метро до аэропорта Внуково , планируется утвердить в 2019 году.

Жёлтую ветку могут продлить от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная. На отрезке протяжённостью порядка 5,5 км планируется возвести две станции.

Напомним, летом 2018 году планируется ввести в эксплуатацию участок жёлтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки». На сегодняшний день все станции находятся в высокой степени готовности.