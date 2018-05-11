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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 12 мая из‑за пожаров
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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 12 мая из‑за пожаров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 12 мая из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области.
В Подмосковье и Москве 12 мая ночью будет плюс 8-10 градусов, днем — плюс 22-24 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков, скорость ветра в течение суток составит 3-10 метров в секунду.
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