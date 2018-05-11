«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 12 мая из‑за пожаров

Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 12 мая из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области

В Подмосковье и Москве 12 мая ночью будет плюс 8-10 градусов, днем — плюс 22-24 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков, скорость ветра в течение суток составит 3-10 метров в секунду.