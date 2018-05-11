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Центра Орла перекроют 18 и 20 мая
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Центра Орла перекроют 18 и 20 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
18 и 20 мая в Орле будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.
Во время проведения торжественной линейки, посвященной Дню рождения пионерской организации, 18 мая с 6.00 до 10.00 нельзя будет парковаться на площадке между площадью Ленина и домом №28 на улице Максима Горького.
С 8.30 до 9.00 будет ограничено движение транспорта по площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, со стороны Главпочтамта).
20 мая, во время проведения «Велодня», с 13.30 до 14.30 запретят проезд по маршруту колонны велосипедистов: площадь Ленина — улица Максима Горького — улица 60 лет Октября — улица Герцена — улица Московская — улица Гостиная — улица Карачевская — улица 1-я Посадская — улица Тургенева — улица Брестская — улица Максима Горького — площадь Ленина.
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