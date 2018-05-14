В Москве пройдет акция «На работу на велосипеде»

Ежегодная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве с 14 по 27 мая. Об этом сообщил ТАСС куратор проекта по развитию велокультуры, советник замминистра транспорта РФ Владимир Кумов.

"В Москве акция пройдет с 14 по 27 мая. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе "энергетические точки", партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы", — сказал собеседник агентства.

Акция пройдет при поддержке департамента транспорта Москвы. Адреса "энергетических точек", где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и сувениры, опубликованы на сайте проекта. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.

Мероприятие проводится в столице с 2014 года. По решению Министерства транспорта РФ , с 2015 года акция проходит во всероссийском формате два раза в год: в мае и в сентябре.

Год назад, в мае 2017 года, в акции "На работу на велосипеде" в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний.