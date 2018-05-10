Синоптики зафиксировали дефицит осадков с начала мая на территории Москвы 

Подобное явление случается раз в 4-5 лет.
Лишь 11 миллиметров осадков выпало на территории столицы за десять дней мая. Это количество составляет от 16 до 27 процентов месячной нормы осадков. По сообщению синоптиков, в ближайшую неделю дождей в регионе не предвидится.
— С начала месяца в Москве выпало от 16 до 27 процентов от месячной нормы осадков. За 10 дней мая сумма осадков составляет всего 11 миллиметров, — сообщили в пресс-службе портала «Метеоновости».
Отмечается, что дефицит осадков коснулся и Московской области. Для первой половины мая подобное явление является нередким. Оно случается раз в 4-5 лет.
— Самое сухое начало мая в столице было в 1967 году, когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 миллиметра дождя. А самый сухой май, с месячным количеством осадков 1,8 миллиметра, был в 1940 году, — добавили синоптики.
До 15 мая осадков на территории Москвы и области не ожидается.
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