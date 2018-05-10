Новостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столице

Больше половины всех договоров долевого участия, заключенных в первом квартале в Новой Москве , пришлось на 5 жилых комплексов. Средний темп продаж составил 197 квартир в месяц.

В старой Москве в первом квартале половина сделок пришлась на 19 проектов, а средний тем продаж составил 81 квартиру в месяц.

Аналитики отмечают, что растущий спрос на новостройки в Новой Москве — закономерный итог усилий, которые власти предпринимают для развития присоединенных территорий. В Новой Москве появляются станции метро, модернизируется инфраструктура, а сравнительно низкий уровень цен превратил присоединенные территории в точку роста рынка новостроек столицы.

При этом объем предложений в Новой Москве в три раза меньше, чем в старых границах, однако на присоединенные территории приходится почти 40% всех сделок на столичном рынке жилья.