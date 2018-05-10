Синоптики отметили дефицит майских осадков в столице за первые 10 дней месяца

Дефицит майских осадков отмечается в столичном регионе, сообщает портал «Метеоновости».

«С начала месяца в Москве выпало от 16 до 27% от месячной нормы осадков. За 10 дней мая на станции ВДНХ сумма осадков составляет всего 11 мм. По области распределение осадков таково: в Истре Наро-Фоминске выпало всего 7% от месячной нормы, а в Серпухове 55%. Дефицит осадков в Подмосковье в первой половине мая — явление нередкое, случается один раз в четыре-пять лет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, самое сухое начало мая в столице было в 1967 г., когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 мм дождя. Самый сухой май, с месячным количеством осадков 1,8 мм, был в 1940 г.

По прогнозам синоптиков, до 15 мая осадков в столичном регионе не ожидается.