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Синоптики отметили дефицит майских осадков в столице за первые 10 дней месяца
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Синоптики отметили дефицит майских осадков в столице за первые 10 дней месяца 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дефицит майских осадков отмечается в столичном регионе, сообщает портал «Метеоновости».
«С начала месяца в Москве выпало от 16 до 27% от месячной нормы осадков. За 10 дней мая на станции ВДНХ сумма осадков составляет всего 11 мм. По области распределение осадков таково: в Истре и Наро-Фоминске выпало всего 7% от месячной нормы, а в Серпухове 55%. Дефицит осадков в Подмосковье в первой половине мая — явление нередкое, случается один раз в четыре-пять лет», — говорится в сообщении.
Как уточняется, самое сухое начало мая в столице было в 1967 г., когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 мм дождя. Самый сухой май, с месячным количеством осадков 1,8 мм, был в 1940 г.
По прогнозам синоптиков, до 15 мая осадков в столичном регионе не ожидается.
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