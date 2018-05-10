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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в мае
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в мае 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Самая холодная ночь мая в Москве зафиксирована с 9 на 10 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«В ночь на 10 мая, когда погоду в столичной области определял арктический антициклон, температура воздуха в Москве понизилась до плюс 4-7 градусов. На станции ВДНХ минимальная температура составила плюс 6 градусов. Прошедшая ночь оказалась самой холодной майской», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по области, в Черустях, температура воздуха понизилась до 0,4 градуса.
«В ночь на 11 мая, в условиях малооблачной и маловетреной погоды, слабые заморозки возможны и в воздухе», — подчеркнули синоптики.
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