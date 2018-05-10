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Москвичам пообещали похолодание до +14 градусов и сильный ветер 10 мая
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Москвичам пообещали похолодание до +14 градусов и сильный ветер 10 мая 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Московской области в четверг, 10 мая.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра России, в четверг, 10 мая, в столичный регион пришло похолодание: в течение всего дня температура воздуха не поднимется выше 14 градусов тепла.
Кроме того, по словам синоптиков, понижение температуры в Москве также будет сопровождаться холодным ветром, который будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.
При этом подчеркивается, что осадков в грядующие сутки не ожидается как в самой Москве, так и в Подмосковье.
Столичные барометры 10 мая укажут на отметку 755 мм ртутного столба.
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