Москвичам пообещали похолодание до +14 градусов и сильный ветер 10 мая

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Московской области в четверг, 10 мая.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра России, в четверг, 10 мая, в столичный регион пришло похолодание: в течение всего дня температура воздуха не поднимется выше 14 градусов тепла.

Кроме того, по словам синоптиков, понижение температуры в Москве также будет сопровождаться холодным ветром, который будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

При этом подчеркивается, что осадков в грядующие сутки не ожидается как в самой Москве, так и в Подмосковье.

Столичные барометры 10 мая укажут на отметку 755 мм ртутного столба.