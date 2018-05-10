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Московский регион ожидает 30-градусная жара
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Московский регион ожидает 30-градусная жара 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Тридцатиградусная жара установится в Москве на следующей неделе. Об этом РИАМО сообщил ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков. В начале недели в регионе будет проходить теплый атмосферный фронт.
Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», 10 мая в столичном регионе будет облачно и пройдет небольшой дождь, а во вторник и среду ожидается жара до 25-30 градусов. Осадки не прогнозируются.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в мае. Погоду в столичном регионе определял арктический антициклон, температура воздуха в ночь на 10 мая в Москве составила +4 градуса. В некоторых районах Подмосковья ртутные столбики термометра фиксировали отметки, чуть превышающие ноль градусов.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что в столичный регион пришли так называемые «черемуховые холода».
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