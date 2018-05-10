Московский регион ожидает 30-градусная жара

Тридцатиградусная жара установится в Москве на следующей неделе. Об этом РИАМО сообщил ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков. В начале недели в регионе будет проходить теплый атмосферный фронт.

Как пишет сайт « Подмосковье сегодня», 10 мая в столичном регионе будет облачно и пройдет небольшой дождь, а во вторник и среду ожидается жара до 25-30 градусов. Осадки не прогнозируются.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в мае. Погоду в столичном регионе определял арктический антициклон, температура воздуха в ночь на 10 мая в Москве составила +4 градуса. В некоторых районах Подмосковья ртутные столбики термометра фиксировали отметки, чуть превышающие ноль градусов.