Из Пензы в Москву появится новый авиарейс 

Жители Пензенской области смогут летать в Москву чаще. С 17 мая улететь в столицу и вернуться обратно пензенцы смогут с помощью дополнительных рейсов. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
«С 17 мая 2018 года вводятся дополнительные рейсы по маршруту «Москва (Домодедово) — Пенза — Москва (Домодедово)», обслуживаемые авиакомпанией S7 (ОАО «Авиакомпании „Сибирь“) на комфортабельном воздушном судне E170», — говорится в сообщении регионального Минпрома.
У пассажиров появиться возможность прилететь в Пензу из Москвы в 23:40 (вылет из аэропорта «Домодедово» в 22:15) ежедневно кроме субботы. В Москву из Пензы — в 07:35 (вылет из аэропорта г. Пензы в 06:05) ежедневно кроме воскресенья.