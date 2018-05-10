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Из Пензы в Москву появится новый авиарейс
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Из Пензы в Москву появится новый авиарейс 

PNZdrive 39 минут назад
Фото: PNZdrive
Жители Пензенской области смогут летать в Москву чаще. С 17 мая улететь в столицу и вернуться обратно пензенцы смогут с помощью дополнительных рейсов. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
«С 17 мая 2018 года вводятся дополнительные рейсы по маршруту «Москва (Домодедово)  — Пенза — Москва (Домодедово)», обслуживаемые авиакомпанией S7 (ОАО «Авиакомпании „Сибирь“) на комфортабельном воздушном судне E170», — говорится в сообщении регионального Минпрома.
У пассажиров появиться возможность прилететь в Пензу из Москвы в 23:40 (вылет из аэропорта «Домодедово» в 22:15) ежедневно кроме субботы. В Москву из Пензы — в 07:35 (вылет из аэропорта г. Пензы в 06:05) ежедневно кроме воскресенья.
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