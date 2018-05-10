Из Пензы в Москву появится новый авиарейс

Жители Пензенской области смогут летать в Москву чаще. С 17 мая улететь в столицу и вернуться обратно пензенцы смогут с помощью дополнительных рейсов. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

У пассажиров появиться возможность прилететь в Пензу из Москвы в 23:40 (вылет из аэропорта «Домодедово» в 22:15) ежедневно кроме субботы. В Москву из Пензы — в 07:35 (вылет из аэропорта г. Пензы в 06:05) ежедневно кроме воскресенья.