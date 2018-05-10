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Минувшей ночью в Подмосковье подморозило до минус 3 градусов
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Минувшей ночью в Подмосковье подморозило до минус 3 градусов 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Заморозки до минус 2 — минус 3 градусов отмечались в отдельных районах Московской области минувшей ночью, слабые заморозки вероятны в регионе и в предстоящую ночь, сообщается на сайте «Метеоновости».
В Москве ночь на четверг оказалась самой холодной с начала мая, температура воздуха в столице упала до плюс 4 градусов.
«По области, в Черустях, температура воздуха понизилась до 0,4 градуса. В отдельных районах Подмосковья в травостое температура понижалась до минус 2 — минус 3 градусов», — говорится в сообщении.
В ночь на 11 мая, в условиях малооблачной и маловетреной погоды, слабые заморозки возможны и в воздухе, добавляется на сайте.
Ранее синоптики сообщили, что к воскресенью в Московском регионе воздух прогреется до 24 градусов тепла. В четверг и пятницу возможны порывы ветра скоростью до 12 метров в секунду.
В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, во вторник и среду температура воздуха может достигнуть плюс 30 градусов.
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