Минувшей ночью в Подмосковье подморозило до минус 3 градусов

Заморозки до минус 2 — минус 3 градусов отмечались в отдельных районах Московской области минувшей ночью, слабые заморозки вероятны в регионе и в предстоящую ночь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Москве ночь на четверг оказалась самой холодной с начала мая, температура воздуха в столице упала до плюс 4 градусов.

«По области, в Черустях, температура воздуха понизилась до 0,4 градуса. В отдельных районах Подмосковья в травостое температура понижалась до минус 2 — минус 3 градусов», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 мая, в условиях малооблачной и маловетреной погоды, слабые заморозки возможны и в воздухе, добавляется на сайте.

Ранее синоптики сообщили, что к воскресенью в Московском регионе воздух прогреется до 24 градусов тепла. В четверг и пятницу возможны порывы ветра скоростью до 12 метров в секунду.

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, во вторник и среду температура воздуха может достигнуть плюс 30 градусов.